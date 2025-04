25 Aprile corteo a Genova per celebrare la Liberazione Foto Aggiornamenti

Genova – A migliaia partecipano dietro i gonfaloni del Comune e dell'Anpi per il corteo di celebrazione dell'ottantesimo dalla Liberazione. Tante bandiere tricolori e anche .

Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il... 🔗triesteprima.it

Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti - Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗secoloditalia.it

Novate, corteo 25 Aprile. Il sindaco: parteciperò - Il sindaco parteciperà al corteo e al comizio in piazza Pertini nel giorno della Liberazione. Nelle scorse settimane il primo cittadino aveva comunicato l’intenzione di non prendere parte e di non parlare alle cerimonie del 25 aprile, interrompendo una lunga tradizione portata avanti finora da tutti i sindaci novatesi. La scelta ha scatenato polemiche e l’indignazione della sinistra novatese e di altre associazioni del territorio. 🔗ilgiorno.it

25 Aprile, doppio corteo di Genova Antifascista e studenti. Pomeriggio con traffico nel caos - Genova – Auto e bus deviati in piazza Tommaseo verso via Dassori, per evitare il passaggio in via Montevideo, dove sono schierati diversi mezzi antisommossa della polizia, inclusi gli alari. Il tutto ... 🔗ilsecoloxix.it

Festa della Liberazione 25 aprile: Mattarella all’Altare della Patria, poi Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Meloni: “Onoriamo i valori democratici negati dal regime fascista”. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal ... 🔗quotidiano.net