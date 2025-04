25 aprile cortei per gli 80 anni della Liberazione occhi puntati su Milano e Roma

aprile, le piazze d'Italia celebrano gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. cortei, iniziative e manifestazioni culturali nei luoghi simbolo della Resistenza lungo tutta la Penisola per la festa che quest'anno coincide con il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. occhi puntanti su possibili tensioni in particolare a Milano . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Oggi, 25, le piazze d'Italia celebrano gli 80dal nazifascismo., iniziative e manifestazioni culturali nei luoghi simboloResistenza lungo tutta la Penisola per la festa che quest'anno coincide con il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.puntanti su possibili tensioni in particolare a

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al quarto giorno di lutto nazionale per la dipartita di papa Francesco arriva la festa della Liberazione. Le raccomandazioni alla «sobrietà» del ministro Nello Musumeci si sono tradotte, spesso e […] The post Il 25 aprile negato, la sobrietà cancella cerimonie e cortei first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

AGI - Sarà, come spiegato da Antonio Tajani, che quello del ministro Musumeci è stato un "richiamo generale" che non aveva come oggetto le sole celebrazioni del 25 Aprile, ma tutte le cerimonie nel contesto del lutto nazionale. Fatto sta che fra patrocini negati e ridimensionamenti delle celebrazioni, quella di domani si preannuncia come una festa dai toni molto sommessi in molti comuni. A questo, poi, si aggiunge il timore di scontri nelle piazze. 🔗agi.it

Due manifestazioni a Roma per l’80esimo anniversario della Liberazione. Il corteo storico dell’Anpi si terrà nel primo pomeriggio, al termine di una mattinata di eventi, mentre al mattino sfilerà quello […] The post 25 Aprile, due cortei nella Capitale: Anpi e Arci Roma si separano first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

25 aprile 2025: l’Italia celebra gli 80 anni della Liberazione; La Liberazione mancata, le città che fermano il 25 aprile; 25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma; Il Friuli celebra la Liberazione: cerimonie e cortei nell’80° anniversario. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma - (Adnkronos) - Oggi, 25 aprile, le piazze d'Italia celebrano gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Cortei, iniziative e manifestazioni culturali nei luoghi simbolo della Resistenza lungo tutt ... 🔗msn.com

25 aprile: l'80esimo anniversario della Liberazione, cortei in diverse città - A Genova attesa la visita del presidente Mattarella A Genova oggi è attesa la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione. Il ... 🔗msn.com

25 aprile, la Liberazione compie 80 anni. A Genova attesa per la visita del presidente Mattarella - Il capo dello Stato sarà in tarda mattinata a Staglieno, poi al teatro Ivo Chiesa. Nel pomeriggio il corteo e l'orazione in piazza Matteotti ... 🔗rainews.it