25 aprile cortei in tutta Italia Anpi A Milano oltre 90mila DIRETTA

Italia le manifestazioni per l'80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. L'esortazione alla sobrietà del governo per la morte del Papa ha convinto alcuni Comuni a cancellare gli eventi, alimentando le polemiche. In varie città, compresa la Capitale, si canta “Bella ciao”. Musica e slogan anche altrove. Nel capoluogo lombardo e a Roma sono scesi in piazza anche i pro-Pal. In mattinata Mattarella all'Altare della patria, poi a Genova Tg24.sky.it - 25 aprile, cortei in tutta Italia. Anpi: "A Milano oltre 90mila". DIRETTA Leggi su Tg24.sky.it Inle manifestazioni per l'80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. L'esortazione alla sobrietà del governo per la morte del Papa ha convinto alcuni Comuni a cancellare gli eventi, alimentando le polemiche. In varie città, compresa la Capitale, si canta “Bella ciao”. Musica e slogan anche altrove. Nel capoluogo lombardo e a Roma sono scesi in piazza anche i pro-Pal. In mattinata Mattarella all'Altare della patria, poi a Genova

Ne parlano su altre fonti

I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal - La mappa dei cortei: il 25 aprile è arrivato e saranno tante le manifestazioni programmate in tutta Italia per l’80esimo anniversario della Liberazione e a Roma si temono scontro tra Brigata ebraica e pro-Pal. A Roma saranno in programma due manifestazioni. Il primo è stato organizzato dall’Anpi che, dopo l’omaggio ai caduti delle Fosse Ardeatine, […] The post I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma - (Adnkronos) – Oggi, 25 aprile, le piazze d'Italia celebrano gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Cortei, iniziative e manifestazioni culturali nei luoghi simbolo della Resistenza lungo tutta la Penisola per la festa che quest'anno coincide con il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Occhi puntanti su possibili tensioni in particolare a Milano […] 🔗periodicodaily.com

25 aprile, i cortei. Sala: 'Invito a sobrietà incomprensibile'. LIVE; 25 aprile. Mattarella: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - Mattarella all'Altare della Patria e poi a Genova: Sempre attuali i valori della resistenza; 25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma; 25 aprile, Mattarella cita papa Francesco: “È sempre tempo di resistenza”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 aprile, cortei in tutta Italia per gli 80 anni dalla Liberazione - Il 25 aprile 2025 si festeggiano gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Vediamo quali sono i cortei e le manifestazioni in programma in Italia. 🔗ildigitale.it

25 aprile, Schlein: “Costituzione nostro faro va attuata fino in fondo” - La segretaria del Pd Elly Schlein a margine del corteo per il 25 aprile a Milano ha sottolineato: “È la festa che consente tutte le altre. Viva l’Italia antifascista. Oggi ricordiamo il sacrificio di ... 🔗msn.com

25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma - Possibili tensioni nelle piazze. Due i cortei nella Capitale: timori per manifestazione a Porta San Paolo. A Milano preoccupano gli antagonisti ... 🔗msn.com