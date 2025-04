25 aprile cortei in tutta Italia a Milano in 90mila Tensioni a Roma Trieste e Bergamo

Roma sono scesi in piazza anche i pro-Pal. A Orbetello Anpi multata per occupazione di suolo. In mattinata Mattarella all'Altare della patria, poi a Genova Tg24.sky.it - 25 aprile, cortei in tutta Italia: a Milano in 90mila. Tensioni a Roma, Trieste e Bergamo Leggi su Tg24.sky.it Molte le manifestazioni per l'80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. L'esortazione alla sobrietà del governo per la morte del Papa ha però convinto alcuni Comuni a cancellare gli eventi, alimentando le polemiche. In varie città, compresa la Capitale, si canta “Bella ciao”. Nel capoluogo lombardo e asono scesi in piazza anche i pro-Pal. A Orbetello Anpi multata per occupazione di suolo. In mattinata Mattarella all'Altare della patria, poi a Genova

