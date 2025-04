25 aprile Conte La nostra Repubblica è plasmata dai valori dell’antifascismo

ROMA (ITALPRESS) – "Il 25 aprile è tutti i giorni: perché la Resistenza e la Liberazione dal nazifascismo sono gli atti fondativi della nostra Repubblica, plasmata dai valori dell'antifascismo e della democrazia. Anche quest'anno non è mancata qualche polemica, che però non vale a distrarci dalla profonda e diffusa esigenza di rinnovare questa memoria collettiva. Omaggiamo chi – 80 anni or sono – ha sacrificato per tutti noi la vita, la libertà, la famiglia, la gioventù per chiudere le porte ai nazifascisti, alla guerra e all'odio. Dobbiamo essere uniti nell'impegno a non riaprirle mai più. Viva la Liberazione". Così, in un post su Facebook, il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Roma, 25 apr. (askanews) – L'invito a festeggiare il 25 aprile 'con sobrietà', espressione usata dal ministro Nello Musumeci, "l'ho considerata poco comprensibile e anche diciamo poco felice, perché comunque la celebrazione della nostra Liberazione dalla dittatura fascista e anche nazista ci sta tutta, la riaffermazione dei nostri principi democratici, dei nostri valori costituzionali" e "quindi da questo punto di vista" quell'espressione "non si comprende".

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2025 "Qui per festeggiare la Liberazione da dittatura fascista, è la festa della riaffermata Libertà e della Repubblica rifondata contro le dittature", così Conte alle Fosse Ardeatine in occasione del 25 Aprile.

