25 aprile con vista su Inter Roma oggi si torna al lavoro 2 indicazioni

aprile, l’Inter ritorna a lavorare dopo il giorno di riposo post Coppa Italia contro il Milan. Due indicazioni attese dall’allenamento di Appiano Gentile in vista di Inter-Roma.AL lavoro – Smaltita la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, per l’Inter è tempo di ritornare a lavorare in quel di Appiano Gentile. Ieri, Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma già oggi, 25 aprile, si ripartirà. C’è da preparare la delicatissima e cruciale sfida di campionato contro la Roma di Claudio Ranieri, in serie positiva in campionato da 17 partite. I nerazzurri sono attesi da 72 ore decisive: prima i giallorossi in Serie A per continuare il super duello col Napoli al primo posto e poi la trasferta a Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League. Inter-news.it - 25 aprile con vista su Inter-Roma, oggi si torna al lavoro: 2 indicazioni Leggi su Inter-news.it Nel giorno della Liberazione, il 25, l’ria lavorare dopo il giorno di riposo post Coppa Italia contro il Milan. Dueattese dall’allenamento di Appiano Gentile indi.AL– Smaltita la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, per l’è tempo di rire a lavorare in quel di Appiano Gentile. Ieri, Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma già, 25, si ripartirà. C’è da preparare la delicatissima e cruciale sfida di campionato contro ladi Claudio Ranieri, in serie positiva in campionato da 17 partite. I nerazzurri sono attesi da 72 ore decisive: prima i giallorossi in Serie A per continuare il super duello col Napoli al primo posto e poi la trasferta a Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League.

Se ne parla anche su altri siti

Il 25 aprile, giornata simbolo della Liberazione dal nazifascismo, per molti studenti si riduce a un semplice "giorno di vacanza". Un’inchiesta del programma "È sempre Cartabianca" di Rete 4 ha rivelato quanto la consapevolezza storica tra i giovani sia fragile. L'articolo “Il 25 aprile? La liberazione dalla Repubblica? Non ne ho la minima idea, si fa ponte!” Il servizio shock di Cartabianca sulla festa vista dai giovani sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Arezzo, 14 marzo 2025 – La lettera è stata indirizzata ai sindaci del Valdarno, ai gruppi consiliari, ai partiti e movimenti politici del Valdarno, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e alle categorie economiche per chiedere, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione, una forte mobilitazione da parte di tutti contro i rigurgiti fascisti. "Siamo preoccupati dei sempre più diffusi movimenti o forze politiche di ispirazione nazionaliste, razziste o neo-fasciste che si ... 🔗lanazione.it

In vista delle celebrazioni per gli ottant’anni dalla Liberazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita le scuole secondarie di primo e secondo grado a promuovere percorsi di riflessione storica, in coerenza con il Protocollo d’intesa siglato l’8 maggio 2024 con le Associazioni nazionali dei partigiani. L'articolo 25 Aprile, la scuola e la memoria repubblicana: avviate le iniziative in vista dell’80° anniversario della Liberazione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Inter-Barcellona, nuova fase di vendita dei biglietti: prezzi da 99 euro; Morte del Papa, sospese le partite di sabato. Anche quella dell’Inter, in campo domenica alle 15 contro…; Inter-Roma si gioca domenica, è ufficiale: cosa è successo in Serie A nelle ultime concitate ore; Inter-Milan, la foto che fa impazzire i nerazzurri | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter-Napoli, chi sta meglio per la volata scudetto: testa, fisico e squadra più lunga - L'Inter è la più forte dal punto di vista tecnico ma ha qualche problema in più del Napoli. Rosa corta per gli infortuni e pressione. Conte ha i giocatori ma utilizza sempre gli stessi ... 🔗msn.com

Sala: 25 aprile? Non so cosa il Governo intenda con sobrio - (Agenzia Vista) Milano, 23 aprile 2025 "E' il 25 aprile, non so cosa significhi esattamente sobrio, bisognerebbe chiederlo al Governo." Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della Messa in ... 🔗msn.com

Inter-Bayern di Champions il 16 aprile: scattano i divieti sugli alcolici. Ecco dove e quando - Milano, 12 aprile 2025 – Scattano limitazioni in vista del prossimo match di Champions League dell’Inter. Il prossimo 16 aprile alle ore 21 si disputerà allo stadio Meazza l'incontro di calcio tra i n ... 🔗msn.com