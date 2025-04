25 aprile con polemica

aprile è frastagliato. In alcune città molto è legato alla presenza di politici di primo piano e alte cariche istituzionali, come nel caso di Genova, Milano e Roma. Elly Schlein, per dire, sarà a Monte Sole, a Marzabotto. Qui, nel 1944, si è consumata una delle stragi più gravi commesse dai nazisti in Italia. Subito dopo partirà per Milano.Rimarrà, invece, nella Capitale il leader del M5s, Giuseppe Conte, che andrà alle Fosse Ardeatine, dove poco prima arriverà anche il leader azzurro e vicepremier Antonio Tajani in rappresentanza del governo per ricordare le 355 vittime della strage. Quotidiano.net - 25 aprile con polemica Leggi su Quotidiano.net La parola d’ordine dovrebbe essere "sobrietà", come chiesto dal ministro Nello Musumeci. C’è chi ha preso fin troppo sul serio il suggerimento del governo e chi, invece, ha deciso di non farsi proprio condizionare. Il panorama di questo 25è frastagliato. In alcune città molto è legato alla presenza di politici di primo piano e alte cariche istituzionali, come nel caso di Genova, Milano e Roma. Elly Schlein, per dire, sarà a Monte Sole, a Marzabotto. Qui, nel 1944, si è consumata una delle stragi più gravi commesse dai nazisti in Italia. Subito dopo partirà per Milano.Rimarrà, invece, nella Capitale il leader del M5s, Giuseppe Conte, che andrà alle Fosse Ardeatine, dove poco prima arriverà anche il leader azzurro e vicepremier Antonio Tajani in rappresentanza del governo per ricordare le 355 vittime della strage.

Roma, 23 aprile 2025 – "Non ci sono motivi per preoccuparsi" per il 25 aprile. Parola del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Che si prodiga così per disinnescare la polemica politica ingenerata dalla raccomandazione "sobrietà" rivolta dal ministro per la protezione civile Nello Musumeci in relazione alla festa per l'80° anniversario della Liberazione, che ricorre durante i cinque giorni di lutto nazionale indetti da Governo fino al funerale di papa Francesco sabato 27 aprile.

È polemica sul mancato patrocinio alla festa del 25 aprile da parte della giunta comunale di Trieste, guidata da Roberto Dipiazza (Forza Italia)

Alessandro Draghi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, vicepresidente dell'assemblea legislativa, ha proposto di intitolare la nuova rotonda "attualmente priva di toponimo e situata all'intersezione tra viale Righi e via Lungo l'Affrico", a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto, con Mussolini, l'ideologo del fascismo. Per questo si è scatenata la polemica L'articolo 25 aprile a Firenze: Fdi propone d'intitolare la rotonda dell'Affrico a Giovanni Gentile.

