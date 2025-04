25 aprile comunità ebraica e antagonisti a Porta San Paolo piazza blindata

comunità ebraica di Roma ha deposto una corona di fiori a Porta San Paolo nel giorno della Festa della Liberazione. Ad attenderli circa 300 attivisti pronti a contestare la presenza della comunità ebraica in piazza di Porta San Paolo. La manifestazione per il 25 aprile procede senza incidenti, imponente la presenza delle forze dell’ordine.“Noi siamo ebrei romani, siamo qui oggi il 25 aprile e ci saremo sempre con orgoglio mostrando i nostri volti“, ha detto al microfono il capo della comunità ebraica di Roma, Víctor Fadlun. “Fuori i sionisti dal 25 aprile”, il coro intonato dagli attivisti. Lapresse.it - 25 aprile, comunità ebraica e antagonisti a Porta San Paolo: piazza blindata Leggi su Lapresse.it Ladi Roma ha deposto una corona di fiori aSannel giorno della Festa della Liberazione. Ad attenderli circa 300 attivisti pronti a contestare la presenza dellaindiSan. La manifestazione per il 25procede senza incidenti, imponente la presenza delle forze dell’ordine.“Noi siamo ebrei romani, siamo qui oggi il 25e ci saremo sempre con orgoglio mostrando i nostri volti“, ha detto al microfono il capo delladi Roma, Víctor Fadlun. “Fuori i sionisti dal 25”, il coro intonato dagli attivisti.

