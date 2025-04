25 aprile Centinaio È un errore trasformarla in festa di parte

aprile in una festa di parte è un errore storico di chi vuole escludere da quella memoria condivisa un'ampia parte della popolazione italiana. I valori di democrazia e libertà, la condanna dell'antisemitismo, il rifiuto di ogni forma di censura devono essere un patrimonio di tutti, come lo furono ottanta anni fa per i partigiani. Se riusciremo a fare questo, avremo onorato davvero la loro memoria e reso omaggio al loro sacrificio". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, intervenendo a Portoferraio alla commemorazione promossa in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione d'Italia. "A pochi giorni dalla scomparsa di papa Francesco, questa giornata ci dà l'occasione per ricordare il messaggio di pace che più volte il Santo Padre ha rivolto a tutto il mondo.

