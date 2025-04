25 aprile Casellati Il giorno in cui l’Italia ha scelto la libertà

giorno in cui l’Italia ha scelto la libertà, la pace, la giustizia, la democrazia. Celebrare la Liberazione significa scegliere ogni giorno da che parte stare: dalla parte dello Stato di diritto, del pluralismo, della democrazia. Il mio pensiero va a chi ha lottato per tutto questo. Tra loro c’era anche mio padre, liberato dal carcere proprio il 25 aprile. Non si è mai piegato e non ha mai smesso di opporsi al regime, anche a rischio della propria vita. Da lui ho imparato che la libertà non è mai scontata. E oggi, in un’Europa dove la guerra è tornata a dividere i popoli e a mettere in discussione la pace e la stabilità, i suoi insegnamenti e il suo coraggio sono più vivi che mai nella mia mente. Lopinionista.it - 25 aprile: Casellati, “Il giorno in cui l’Italia ha scelto la libertà” Leggi su Lopinionista.it ROMA – “Oggi celebriamo gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Non è solo una ricorrenza: è ilin cuihala, la pace, la giustizia, la democrazia. Celebrare la Liberazione significa scegliere ognida che parte stare: dalla parte dello Stato di diritto, del pluralismo, della democrazia. Il mio pensiero va a chi ha lottato per tutto questo. Tra loro c’era anche mio padre, liberato dal carcere proprio il 25. Non si è mai piegato e non ha mai smesso di opporsi al regime, anche a rischio della propria vita. Da lui ho imparato che lanon è mai scontata. E oggi, in un’Europa dove la guerra è tornata a dividere i popoli e a mettere in discussione la pace e la stabilità, i suoi insegnamenti e il suo coraggio sono più vivi che mai nella mia mente.

