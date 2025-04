25 aprile cartello choc contro Segre Liliana agente sionista

Intanto a Milano, al corteo per la festa della Liberazione, è presente anche la Brigata Ebraica, tutto intorno, mentre sfilano, un cordone di sicurezza da parte delle forze dell'ordine. Sono diverse le persone che ai lati della strada lì fischiano e li invitano a lasciare il corteo: "Criminali, state compiendo un genocidio".

