25 aprile Calenda rilancia il messaggio di Meloni parole inequivocabili e appropriate

Meloni sia inequivocabile e appropriata e che ciò vada riconosciuto per ricostruire, se davvero lo si vuole, un clima di confronto, anche duro, ma non di sterile scontro settario e ideologico». Il commento di Carlo Calenda, alle dichiarazioni istituzionali tributate dal presidente del consiglio nella ricorrenza del 25 aprile rilancia il messaggio della premier e ne riconosce la chiarezza e l’appropriatezza delle parole. Un plauso inaspettato, ma benvenuto, quello arrivato dal leader di Azione, che sottolinea come la verità storica e la pacificazione nazionale possano trovare punti di convergenza anche tra posizioni politiche distanti. Un segnale di maturità, che auspichiamo possa segnare un nuovo corso nel dibattito pubblico.25 aprile, Calenda in linea, approva e rilancia le parole di Giorgia MeloniE allora ripercorriamo le orme delle dichiarazioni di Giorgia Meloni, che in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, ha voluto pubblicamente sottolineare: «Oggi l’Italia celebra l’ottantesimo Anniversario della Liberazione. Secoloditalia.it - 25 aprile, Calenda rilancia il messaggio di Meloni: parole inequivocabili e appropriate Leggi su Secoloditalia.it «Penso che questa dichiarazione di Giorgiasia inequivocabile e appropriata e che ciò vada riconosciuto per ricostruire, se davvero lo si vuole, un clima di confronto, anche duro, ma non di sterile scontro settario e ideologico». Il commento di Carlo, alle dichiarazioni istituzionali tributate dal presidente del consiglio nella ricorrenza del 25ildella premier e ne riconosce la chiarezza e l’zza delle. Un plauso inaspettato, ma benvenuto, quello arrivato dal leader di Azione, che sottolinea come la verità storica e la pacificazione nazionale possano trovare punti di convergenza anche tra posizioni politiche distanti. Un segnale di maturità, che auspichiamo possa segnare un nuovo corso nel dibattito pubblico.25in linea, approva eledi GiorgiaE allora ripercorriamo le orme delle dichiarazioni di Giorgia, che in occasione delle celebrazioni del 25, ha voluto pubblicamente sottolineare: «Oggi l’Italia celebra l’ottantesimo Anniversario della Liberazione.

