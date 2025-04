25 aprile Calenda ‘oggi chi combatte contro l’invasore fascista sono gli ucraini’

sono morti circa 300.000 soldati Alleati. Oggi siamo qui, al cimitero di guerra del Commonwealth di Roma per ricordare tanti ragazzi che sono venuti dall'altra parte del mondo affinché noi fossimo liberi e che insieme a 40.000 partigiani e 20.000 soldati dell'Esercito regio hanno dato la loro vita per la nostra libertà..

