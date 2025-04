25 aprile Calenda La sinistra vuole appropriarsi di una festa di tutti escludendo i non allineati

aprile per la festa della Liberazione si è rivelata piuttosto turbolenta. A cerimonia ultimata, in piazza Castello, ci sono stati infatti scontri tra antagonisti e polizia, quando un gruppo composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi è salito sul palco dopo avere rimosso le transenne, entrando a contatto con il cordone delle forze dell’ordine. Non solo: militanti di Azione, Italia Viva, +Europa e diverse sigle dell’area Radicale sono stati fermati e respinti dal servizio d’ordine della manifestazione, organizzata come di consueto dall’Anpi, a causa di bandiere ucraine e Ue considerate ‘fuori contesto’.Calenda: «Prassi fascista e contraria ai valori della libert໫Ieri sera a Torino a militanti di Azione, +Europa e Italia Viva con bandiere ucraine ed europee è stato impedito di partecipare alla fiaccolata per la Liberazione. Lettera43.it - 25 aprile, Calenda: «La sinistra vuole appropriarsi di una festa di tutti, escludendo i non allineati» Leggi su Lettera43.it La fiaccolata organizzata dalla città di Torino nella serata del 24per ladella Liberazione si è rivelata piuttosto turbolenta. A cerimonia ultimata, in piazza Castello, ci sono stati infatti scontri tra antagonisti e polizia, quando un gruppo composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi è salito sul palco dopo avere rimosso le transenne, entrando a contatto con il cordone delle forze dell’ordine. Non solo: militanti di Azione, Italia Viva, +Europa e diverse sigle dell’area Radicale sono stati fermati e respinti dal servizio d’ordine della manizione, organizzata come di consueto dall’Anpi, a causa di bandiere ucraine e Ue considerate ‘fuori contesto’.: «Prassi fascista e contraria ai valori della libert໫Ieri sera a Torino a militanti di Azione, +Europa e Italia Viva con bandiere ucraine ed europee è stato impedito di partecipare alla fiaccolata per la Liberazione.

Su questo argomento da altre fonti

Calenda attacca M5S e Lega sul 25 aprile: "Resistenza ucraina come quella italiana, ipocriti" - Parole dure da Carlo Calenda nei confronti delle opposizioni di centro-sinistra (ma non solo) in occasione degli 80 anni dalla Liberazione e sulla scia delle polemiche relative alla "sobrietà" chiesta dal governo per i festeggiamenti. "Festeggiare il 25 aprile e non riconoscere il valore della... 🔗europa.today.it

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] ... 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Calenda attacca M5S e Lega sul 25 aprile: Resistenza ucraina come quella italiana, ipocriti; 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria. Il messaggio di Meloni: «Democrazia non è delegittimare l'avversario politico» – La diretta; 25 aprile, Calenda: «La sinistra vuole appropriarsi di una festa di tutti, escludendo i non allineati»; Carlo Calenda: Gentiloni premier domattina, chi lo zittisce | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 aprile, Meloni dice che fascismo “negò valori democratici” e Salvini mette in mezzo il federalismo - In una giornata della Liberazione segnata dalle polemiche per l'invito del governo Meloni a celebrazioni "sobrie" la presidente del Consiglio ... 🔗fanpage.it

Calenda attacca M5S e Lega sul 25 aprile: "Resistenza ucraina come quella italiana, ipocriti" - "Per la festa della Liberazione andrò al cimitero americano. Movimento 5 Stelle e Lega non c'entrano nulla con la Resistenza", scrive il leader di Azione, per il quale "festeggiare il 25 aprile e non ... 🔗today.it

"Maggioranza assente alle celebrazioni del 25 aprile". Ecco i dati che smontano la sinistra - Filippica dell'opposizione per i banchi vuoti della maggioranza, ma in Senato non sono apparsi diversi leader e capigruppo: tra gli altri Renzi e il dem Boccia ... 🔗msn.com