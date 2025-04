822025 Aprile buono come il pane bello come l8217antifascismo8221 striscione fa scattare 2 interventi di polizia

Due controlli di polizia oggi al panificio "L'Assalto ai Forni" di Ascoli Piceno dopo l'esposizione di uno striscione antifascista. "Una cosa del genere non ci era mai successa" hanno denunciato dal negozio. Il Questore: "Solo intervento di osservazione e controllo del territorio".

