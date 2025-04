25 Aprile buono come il pane bello come l’antifascismo striscione fa scattare 2 interventi di polizia

polizia oggi al panificio "L’Assalto ai Forni" di Ascoli Piceno dopo l'esposizione di uno striscione antifascista. "Una cosa del genere non ci era mai successa" hanno denunciato dal negozio. Il Questore: "Solo intervento di osservazione e controllo del territorio". Leggi su Fanpage.it Due controlli dioggi al panificio "L’Assalto ai Forni" di Ascoli Piceno dopo l'esposizione di unoantifascista. "Una cosa del genere non ci era mai successa" hanno denunciato dal negozio. Il Questore: "Solo intervento di osservazione e controllo del territorio".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”, striscione fa scattare 2 interventi di polizia - Due controlli di polizia oggi al panificio "L’Assalto ai Forni" di Ascoli Piceno dopo l'esposizione di uno striscione antifascista. "Una cosa del genere non ci era mai successa" hanno denunciato dal negozio. Il Questore: "Solo intervento di osservazione e controllo del territorio".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Appende uno striscione per il 25 aprile fuori dal panificio, identificata due volte dalla polizia: «Io, nipote di partigiani, scossa dall'accaduto»; Panificio espone striscione antifascista: arriva la polizia (due volte) e identifica la titolare; Mette striscione “buono come il pane, bello come l’antifascismo”: fornaia identificata nelle Marche; Appende uno striscione per il 25 aprile fuori dal panificio, identificata due volte dalla polizia: «Quale regola ho infranto?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

25 aprile, le ricette della Resistenza e il ruolo delle donne partigiane: i piatti più famosi della lotta contro il nazifascismo - Il 25 aprile è il giorno della Liberazione, un momento per onorare chi si oppose al nazifascismo con coraggio e determinazione. La Resistenza, tuttavia, fu fatta anche di gesti quotidiani, ... 🔗msn.com

25 aprile: lo striscione (e il panificio) nel mirino delle forze dell’ordine - Lo ha appeso Lorenza Roiati, titolare del panificio «L’assalto ai forni» di Ascoli Piceno - Giuseppe Scuotri /CorriereTv ... 🔗msn.com

La storia del 25 Aprile: 80 anni di Festa della Liberazione - Cosa è successo il 25 aprile 1945 e perché è diventata la Festa Nazionale: data simbolo della Resistenza italiana e della fine dell’occupazione nazifascista ... 🔗quotidiano.net