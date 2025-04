25 aprile Brigata Ebraica in piazza a Roma Sempre antifascisti

piazza, blindata dalle forze dell'ordine, oltre 300 manifestanti Pro-Palestina hanno intonato slogan come ''assassini'' Imolaoggi.it - 25 aprile, Brigata Ebraica in piazza a Roma: “Sempre antifascisti” Leggi su Imolaoggi.it Dall'altro lato della, blindata dalle forze dell'ordine, oltre 300 manifestanti Pro-Palestina hanno intonato slogan come ''assassini''

La mappa dei cortei: il 25 aprile è arrivato e saranno tante le manifestazioni programmate in tutta Italia per l'80esimo anniversario della Liberazione e a Roma si temono scontro tra Brigata ebraica e pro-Pal. A Roma saranno in programma due manifestazioni. Il primo è stato organizzato dall'Anpi che, dopo l'omaggio ai caduti delle Fosse Ardeatine

Siamo preoccupati ma in piazza ci saremo. Rivendicando il diritto a difenderci dai nuovi fascismi: quello rosso, come lo chiamava Pannella, e quello verde, dei filo Hamas.

Milano, 22 aprile 2025 – Nessun allarme particolare, al momento, ma un'attenzione rigorosa perché nessuno rovini una manifestazione che vuole essere un momento "di grande festa popolare e nazionale", come sottolineato dagli organizzatori. In particolare ci si concentra sulle possibili contestazioni nei confronti dello spezzone di corteo in cui sfileranno i componenti della Brigata Ebraica, alla luce di una situazione in Medio Oriente ancora bollente, con i raid di Israele contro Gaza che non accennano a cessare.

Manifestanti della Brigata Ebraica arrivano a Roma in una Porta San Paolo blindata dalla polizia per celebrare il 25 Aprile. Si temono disordini per la presenza sul posto di manifestanti pro Palestina

Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da

Roma, 25 apr. (askanews) - I rappresentanti della Comunità ebraica di Roma e della Brigata ebraica si sono riuniti in piazzale Ostiense per il 25 aprile e hanno deposto corone d'alloro per i caduti.