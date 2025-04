25 aprile Boldrini Vado a Orbetello negato spazio all’Anpi

Boldrini – foto di Marco SpartàOrbetello (GROSSETO) – “Quello che è successo a Orbetello è una cosa gravissima. Il sindaco non ha dato una motivazione. È stata una scelta assolutamente arbitraria”. Lo ha detto Laura Boldrini, deputata del Pd, a margine delle celebrazioni del 25 aprile mentre stamani era alla cerimonia nel capoluogo, Grosseto. “L’Anpi – ha ricostruito riguardo alle polemiche di Orbetello dove il Comune ha revocato il suolo pubblico – aveva già chiesto da mesi l’autorizzazione, aveva già pagato in anticipo le spese eventuali, circa 2.000 euro” per l’iniziativa al Parco delle Crociere. “Quindi la scelta di Casamenti è stato proprio un arbitrio, una prepotenza, la voglia di dimenticare che il 25 aprile è il giorno della Liberazione e della Resistenza – chiude Boldrini – Io non solo avevo già intenzione di andare a Orbetello, ma la scelta del sindaco mi ha ancora più convinto a esserci, a dar solidarietà a tutti coloro che vogliono celebrare questa giornata. Lopinionista.it - 25 aprile, Boldrini: “Vado a Orbetello, negato spazio all’Anpi” Leggi su Lopinionista.it Laura– foto di Marco Spartà(GROSSETO) – “Quello che è successo aè una cosa gravissima. Il sindaco non ha dato una motivazione. È stata una scelta assolutamente arbitraria”. Lo ha detto Laura, deputata del Pd, a margine delle celebrazioni del 25mentre stamani era alla cerimonia nel capoluogo, Grosseto. “L’Anpi – ha ricostruito riguardo alle polemiche didove il Comune ha revocato il suolo pubblico – aveva già chiesto da mesi l’autorizzazione, aveva già pagato in anticipo le spese eventuali, circa 2.000 euro” per l’iniziativa al Parco delle Crociere. “Quindi la scelta di Casamenti è stato proprio un arbitrio, una prepotenza, la voglia di dimenticare che il 25è il giorno della Liberazione e della Resistenza – chiude– Io non solo avevo già intenzione di andare a, ma la scelta del sindaco mi ha ancora più convinto a esserci, a dar solidarietà a tutti coloro che vogliono celebrare questa giornata.

Cosa riportano altre fonti

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio a Piana delle Orme - Per gli amanti della scampagnata di Pasquetta, con barbecue e picnic annessi, c’è la bella iniziativa organizzata a Piana delle Orme che proseguirà anche nelle giornate festive del 25 aprile e 1° maggio. Nella splendida area attrezzata che circonda i padiglioni del Museo è possibile prenotare... 🔗latinatoday.it

Opern Arms, Salvini contro Boldrini: Mi mandano a processo e poi vogliono le mie dimissioni | .it; Ilaria Salis, il Pd in gita a Budapest per il processo: una sceneggiata all'italiana | .it; Boldrini-Salvini, scintille sui migranti | .it; Liberazione, La Boldrini canta Bella ciao: Non esiste fascismo buono | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

25 aprile, Boldrini: “Vado a Orbetello, negato spazio all’Anpi” - ORBETELLO (GROSSETO) - "Quello che è successo a Orbetello è una cosa gravissima. Il sindaco non ha dato una motivazione. È stata una scelta assolutamente ... 🔗lopinionista.it