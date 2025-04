25 aprile Bisagno il primo partigiano d’Italia cattolico citato da Mattarella

Mattarella, ha citato oggi la figura del partigiano cattolico “Bisagno” del quale è stata avviata la causa di beatificazione.La sua storia raccontata da Vincenzo Grienti 25 aprile, “Bisagno” il primo partigiano d’Italia cattolico citato da Mattarella TG2000. Tv2000.it - 25 aprile, “Bisagno” il primo partigiano d’Italia cattolico citato da Mattarella Leggi su Tv2000.it Il presidente della Repubblica, Sergio, haoggi la figura del” del quale è stata avviata la causa di beatificazione.La sua storia raccontata da Vincenzo Grienti 25, “” ildaTG2000.

Approfondimenti da altre fonti

25 Aprile, Mattarella a Genova cita Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno” - (Agenzia Vista) Genova, 25 aprile 2025 "Un'esperienza che ha tratto ispirazione da una figura, quella di Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno”, comandante della Divisione Garibaldi-Cichero, protagonista di un impegno per la Patria, la giustizia, la libertà, considerato come servizio d'amore, oltre che esercizio di responsabilità. Morto drammaticamente un mese dopo la Liberazione, Medaglia d'oro al valor militare, la Chiesa di Genova ha determinato di dare avvio al processo canonico di beatificazione di questo Servo di Dio". 🔗iltempo.it

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

25 Aprile, Mattarella a Genova cita Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno”; Liberi da ottant’anni. Genova scende in piazza per onorare il 25 Aprile, fischi a Bucci e Piciocchi in piazza Matteotti; 25 aprile, Piciocchi: A Genova germogliò il seme della Costituzione; Standing ovation per Mattarella a Genova: Dalla Liguria ci fu lezione sulla moralità della Resistenza. in diretta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 Aprile, Mattarella a Genova cita Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno” - "Un’esperienza che ha tratto ispirazione da una figura, quella di Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno”, comandante della Divisione Garibaldi-Cichero, protagonista di un impegno per la Patria, la giu ... 🔗ilgiornale.it

VIDEO: 25 Aprile, Mattarella a Genova cita Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno” - 'Un’esperienza che ha tratto ispirazione da una figura, quella di Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno”, comandante della Divisione Garibaldi-Cichero, protagonista di un impegno per la Patria, la giu ... 🔗informazione.it

25 aprile, Sanna (PD) 'a Genova tutti in piazza' - (ANSA) - GENOVA, 24 APR - "Genova si è liberata da sola. Prima degli altri. È la città dei partigiani, di Aldo Gastaldi "Bisagno", della Resistenza vera. Quella che ha cambiato il corso della storia. 🔗msn.com