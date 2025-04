25 Aprile auto sulla folla a Lanciano un morto forse un malore la causa dell’incidente

Lanciano al termine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione: poco dopo le 10.30, nel centro della città, un’automobile ha investito alcune persone della folla che aveva appena partecipato al corteo organizzato dall’Anpi per commemorare il 25 Aprile in piazza Pace. L’incidente è avvenuto in via del Torrione, mentre i partecipanti si . 25 Aprile, auto sulla folla a Lanciano: un morto, forse un malore la causa dell’incidente L'Identità. Lidentita.it - 25 Aprile, auto sulla folla a Lanciano: un morto, forse un malore la causa dell’incidente Leggi su Lidentita.it Gravissimo incidente aal termine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione: poco dopo le 10.30, nel centro della città, un’mobile ha investito alcune persone dellache aveva appena partecipato al corteo organizzato dall’Anpi per commemorare il 25in piazza Pace. L’incidente è avvenuto in via del Torrione, mentre i partecipanti si . 25: ununlaL'Identità.

