25 aprile auto contro la folla a Lanciano un morto e diversi feriti

diversi pedoni che stavano partecipando alla celebrazione organizzata a Lanciano (Chieti) per il 25 aprile nell’area del monumento dei caduti. Il mezzo ha finito la sua corsa contro un altro veicolo.Il primo bilancio delle persone investite è di un morto e due feriti. La vittima sarebbe un ex carabiniere di 81 anni. Ferita gravemente una donna, trasportata all’ospedale Renzetti di Lanciano. Tra i feriti lievi un ex amministratore locale.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze e un elicottero del 118. Lapresse.it - 25 aprile: auto contro la folla a Lanciano, un morto e diversi feriti Leggi su Lapresse.it Una macchina guidata da un uomo ha imboccato a folle velocità una discesa falciandopedoni che stavano partecipando alla celebrazione organizzata a(Chieti) per il 25nell’area del monumento dei caduti. Il mezzo ha finito la sua corsaun altro veicolo.Il primo bilancio delle persone investite è di une due. La vittima sarebbe un ex carabiniere di 81 anni. Ferita gravemente una donna, trasportata all’ospedale Renzetti di. Tra ilievi un ex amministratore locale.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze e un elicottero del 118.

Cosa riportano altre fonti

