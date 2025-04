25 aprile assalto alla sede di Fratelli d Italia

alla sinistra" Ilgiornale.it - 25 aprile, assalto alla sede di Fratelli d'Italia Leggi su Ilgiornale.it La denuncia di Augusta Montaruli: "Mi auguro che arrivi una pronta e decisa censura da parte di tutte le forze politiche, in particolare dsinistra"

25 Aprile a Torino, la “sobrietà” della sinistra: assalto alla sede di FdI. Montaruli: “Militanti costretti a barricarsi” - Dopo gli scontri di ieri sera, alla vigilia del 25 Aprile, in piazza Castello, oggi i centri sociali e gli autonomi sono già tornati alla carica, prendendo di mira una sede di Fratelli d’Italia, a Barriera, assediata all’esterno da estremisti di sinistra con cartelli inneggianti ‘ai fascisti fuori dai quartieri’. La denuncia è del vicecapogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, secondo cui “chi era all’interno è stato costretto a barricarsi per evitare di essere travolto dalle violenze”. 🔗secoloditalia.it

Sede di Fratelli d'Italia assediata da estremisti di sinistra: barricati dentro per paura - Momenti di tensione nella giornata del 25 aprile a Torino, dove la sede di Fratelli d’Italia nel quartiere Barriera di Milano è stata, secondo quanto riferito dalla vicecapogruppo alla Camera Augusta ... 🔗giornalelavoce.it

Fratelli d'Italia denuncia: "Assediata la nostra sede in Barriera di Milano" - Comparso anche uno striscione: "Fuori i fascisti dai quartieri". La parlamentare: "Un assalto inqualificabile" ... 🔗rainews.it

Montaruli, sede torinese FdI assediata da estremisti di sinistra - La sede di Fratelli d'Italia nel quartiere Barriera Milano a Torino "è stata assediata da estremisti di sinistra. Un gravissimo e inqualificabile assalto". (ANSA) ... 🔗ansa.it