25 aprile anniversario della liberazione d Italia 80 anni fa la fine del occupazione nazifascista ad opera dei partigiani

Approfondimenti da altre fonti

Arezzo, 23 aprile 2025 – “Il significato di questa data e l’importanza di non perdere i valori fondanti della libertà e della democrazia, che hanno permesso per ottanta anni al nostro paese di essere padrone e possessore della propria libertà e della democrazia, viene esercitato e trasmesso con la presenza di delegazioni della Fnp Cisl Arezzo e del Coordinamento di Genere Fnp Cisl in luoghi e monumenti simbolo, eretti a perpetuo ricordo della lotta di liberazione che ci ha permesso oggi di ... 🔗lanazione.it

La Città di Frosinone celebrerà il 25 aprile, 80° Anniversario della Liberazione, con il seguente programma: alle 9.15, raduno Autorità, con banda musicale e gonfaloni, in piazzale Vittorio Veneto; il corteo raggiungerà quindi piazza della Libertà. Quindi, alzabandiera, onori ai caduti e... 🔗frosinonetoday.it

Il Comune di Padova organizza, come ogni anno, la consueta cerimonia in occasione dell'anniversario della Liberazione. La cerimonia viene realizzata in collaborazione con il Comando Forze operative Nord, la Prefettura di Padova, la Provincia di Padova e l'Università degli Studi di Padova... 🔗padovaoggi.it

25 aprile: l'80esimo anniversario della Liberazione, cortei in diverse città - Mattarella a Genova. Tajani alle Fosse ardeatine. La Russa: diventi una data per tutti. Effetto “sobrietà” tra polemiche e cortei ridotti ... 🔗msn.com

25 aprile, Mattarella a Genova per l'80° anniversario della Liberazione - Il Capo dello Stato, dopo aver deposto una corona d'alloro al campo dei partigiani del cimitero monumentale di Staglieno, alle 12 parteciperà alla cerimonia ufficiale al Teatro Nazionale Ivo Chiesa ... 🔗italiaoggi.it

25 aprile, ottantesimo anniversario fra cortei, celebrazioni e polemiche - Si celebra oggi il 25 aprile. Ricorrono ottanta anni dal giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Un anniversario diverso dagli altri, perchè coincide con il lutto per la morte di Papa ... 🔗tg.la7.it