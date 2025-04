25 aprile anche la foto di Papa Francesco al corteo Anpi di Roma

anche la foto di Papa Francesco al corteo dell'Anpi per il 25 aprile a Roma. Tra le bandiere tricolore, lo spezzone della manifestazione aperto dallo striscione 'I partigiani' dell'Associazione nazionale partigiani italiani e i tanti stendardi delle altre associazioni che sfilano per le vie di Roma, spunta una grande immagine di Bergoglio sorridente con l'abito bianco.

