25 Aprile a Torino se l’intolleranza soffoca la libertà

Aprile non si è aperta bene a Torino perché i tafferugli hanno creato problemi alla manifestazione del 24 in piazza Castello. I centri sociali e i loro supporter hanno assalito il palco dal quale con i megafoni hanno fatto a modo loro una contro-manifestazione. E’ la prima volta che accadeva. Anche . 25 Aprile a Torino, se l’intolleranza soffoca la libertà L'Identità. Lidentita.it - 25 Aprile a Torino, se l’intolleranza soffoca la libertà Leggi su Lidentita.it La festa del 25non si è aperta bene aperché i tafferugli hanno creato problemi alla manifestazione del 24 in piazza Castello. I centri sociali e i loro supporter hanno assalito il palco dal quale con i megafoni hanno fatto a modo loro una contro-manifestazione. E’ la prima volta che accadeva. Anche . 25, selaL'Identità.

Su altri siti se ne discute

25 Aprile, tensioni a Torino tra polizia e antagonisti - Tensioni tra manifestanti e polizia giovedì sera a Torino, alla vigilia della Festa della Liberazione. Un gruppo di antagonisti ha cercato di salire sul palco, in piazza Castello, dove si stava concludendo l’intervento delle autorità per la commemorazione del 25 aprile al termine del consueto corteo. C’è stato un contatto tra polizia e manifestanti, poiché gli agenti hanno cercato di impedire ai manifestanti di salire sul palco. 🔗lapresse.it

Festa della Liberazione, scontri e tensione alla fiaccolata del 25 Aprile a Torino - Tensioni prima dell'inizio della fiaccolata del 25 Aprile a Torino e scontri alla fine dell’evento. Alla partenza del corteo in piazza Arbarello sono arrivati una ventina di esponenti radicali con bandiere di Ucraina, Europa e Italia, guidati dal consigliere comunale Silvio Viale con cravatta... 🔗torinotoday.it

25 aprile, Vittoria Nallo (Italia Viva): "Io, mamma e donna incinta, non ho potuto partecipare al corteo di Torino" - "Sono una cittadina antifascista e una consigliera regionale, ma sono anche una mamma e una donna incinta, e ieri non ho potuto partecipare al corteo del 25 aprile di Torino, come avrei voluto, per colpa di un gruppo di violenti. Ho dovuto allontanarmi per proteggere me stessa e il mio bambino"... 🔗torinotoday.it

25 Aprile a Torino, se l’intolleranza soffoca la libertà; La piazza rossa della violenza; aggressione omofoba a torino: violenza in centro città scuote la comunità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

25 aprile a Torino, tensione e scontri durante il corteo per gli 80 anni della Liberazione - Tensione alta in piazza a Torino durante il corteo che tradizionalmente accompagna le celebrazioni del 25 aprile ... 🔗dire.it

25 Aprile, antagonisti cercano di salire sul palco a Torino: tensione con polizia - Tensioni tra manifestanti e polizia giovedì sera a Torino, alla vigilia della Festa della Liberazione. Un gruppo di antagonisti ha cercato di salire sul palco, in piazza Castello, dove si stava conclu ... 🔗informazione.it

25 Aprile, Lo Russo “A Torino episodi spiacevoli ma circoscritti” - "Sono episodi spiacevoli ma circoscritti che non minano minimamente lo spirito delle celebrazioni del 25 aprile ". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito delle tensioni di ieri sera ... 🔗msn.com