25 aprile a Torino Lo Russo A fiaccolata momento spiacevole ma non mina la celebrazione

aprile, alla fiaccolata a Torino per la Liberazione. "In un momento molto complesso dobbiamo ricordarci che la democrazia e la libertà non sono mai acquisite per sempre ma dobbiamo essere vigili e custodi di quanto ci è stato donato dal sacrificio di questi ragazzi e queste ragazze". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine delle celebrazioni per il 25 aprile.A proposito delle tensioni alla fiaccolata del 24 aprile, Lo Russo spiega che "sono momenti spiacevoli ma credo che noi non dobbiamo perdere il significato profondo della celebrazione della Liberazione, del 25 aprile, che è un messaggio di profonda unità del Paese", aggiungendo: "penso che questi episodi siano circoscritti e non minino minimamente quello che è lo spirito delle celebrazioni del 25 aprile".

