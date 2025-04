25 aprile a Torino imbrattata la sede di Fratelli d’Italia

sede di Fratelli d’Italia a Torino è stata imbrattata con della vernice rossa. “Barriera vuole sicurezza quindi andatevene”, le scritte lasciate all’ingresso del locale.La vicecapogruppo dei deputati di Fratello d’Italia Augusta Montaruli aveva denunciato venerdì mattina, 25 aprile, che la sede del suo partito nel capoluogo piemontese era stata “assediata da estremisti di sinistra con cartelli inneggianti ‘ai fascisti fuori dai quartieri’”.Chi era all’interno, ha spiegato ancora la parlamentare, è stato costretto a barricarsi dentro “per evitare di essere travolto dalle violenze”. “E’ l’ennesima dimostrazione che aveva ragione il governo ad invitare alla sobrietà in questa giornata, ben consapevole che ormai le manifestazioni organizzate dalla sinistra si accompagnano ad eccessi e provocazioni”, ha aggiunto Montaruli. Lapresse.it - 25 aprile, a Torino imbrattata la sede di Fratelli d’Italia Leggi su Lapresse.it La serranda delladiè statacon della vernice rossa. “Barriera vuole sicurezza quindi andatevene”, le scritte lasciate all’ingresso del locale.La vicecapogruppo dei deputati di FratelloAugusta Montaruli aveva denunciato venerdì mattina, 25, che ladel suo partito nel capoluogo piemontese era stata “assediata da estremisti di sinistra con cartelli inneggianti ‘ai fascisti fuori dai quartieri’”.Chi era all’interno, ha spiegato ancora la parlamentare, è stato costretto a barricarsi dentro “per evitare di essere travolto dalle violenze”. “E’ l’ennesima dimostrazione che aveva ragione il governo ad invitare alla sobrietà in questa giornata, ben consapevole che ormai le manifestazioni organizzate dalla sinistra si accompagnano ad eccessi e provocazioni”, ha aggiunto Montaruli.

Ne parlano su altre fonti

25 Aprile, tensioni a Torino tra polizia e antagonisti - Tensioni tra manifestanti e polizia giovedì sera a Torino, alla vigilia della Festa della Liberazione. Un gruppo di antagonisti ha cercato di salire sul palco, in piazza Castello, dove si stava concludendo l’intervento delle autorità per la commemorazione del 25 aprile al termine del consueto corteo. C’è stato un contatto tra polizia e manifestanti, poiché gli agenti hanno cercato di impedire ai manifestanti di salire sul palco. 🔗lapresse.it

Festa della Liberazione, scontri e tensione alla fiaccolata del 25 Aprile a Torino - Tensioni prima dell'inizio della fiaccolata del 25 Aprile a Torino e scontri alla fine dell’evento. Alla partenza del corteo in piazza Arbarello sono arrivati una ventina di esponenti radicali con bandiere di Ucraina, Europa e Italia, guidati dal consigliere comunale Silvio Viale con cravatta... 🔗torinotoday.it

25 aprile, Vittoria Nallo (Italia Viva): "Io, mamma e donna incinta, non ho potuto partecipare al corteo di Torino" - "Sono una cittadina antifascista e una consigliera regionale, ma sono anche una mamma e una donna incinta, e ieri non ho potuto partecipare al corteo del 25 aprile di Torino, come avrei voluto, per colpa di un gruppo di violenti. Ho dovuto allontanarmi per proteggere me stessa e il mio bambino"... 🔗torinotoday.it

25 aprile, a Torino imbrattata la sede di Fratelli d'Italia; Svastica e insulti contro i partigiani a pochi giorni dal 25 aprile: vandalizzata la sede ANPI nel quartiere Aurora a Torino; Imbrattata la lapide del maresciallo ucciso dalle Br, recentemente ripristinata da Italgas; Imbrattata con una svastica una lapide dedicata a Tina Anselmi a Torino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 aprile a Torino, tensione e scontri durante il corteo per gli 80 anni della Liberazione - Tensione alta in piazza a Torino durante il corteo che tradizionalmente accompagna le celebrazioni del 25 aprile ... 🔗dire.it

25 Aprile, Lo Russo: "A Torino episodi spiacevoli ma circoscritti" - 'Sono episodi spiacevoli ma circoscritti che non minano minimamente lo spirito delle celebrazioni del 25 aprile'. Cosi' il sindaco di Torino, ... 🔗notizie.tiscali.it

Il 25 aprile dell'odio rosso, scontri a Torino. Iv e PiùEuropa: "Ci hanno aggredito" - Altro che "sobrietà", la sinistra pro Palestina mette le mani sul 25 aprile e lo fa con il solito modo, con disordini e ... 🔗iltempo.it