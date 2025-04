25 aprile a Torino Acmos e Libera davanti alla lapide di Adriano Ferrero

aprile, che si tiene tradizionalmente la sera del 24 aprile a Torino, ha visto decine di giovani di Acmos e Libera proseguire verso via Rossini, dove si trova la lapide in memoria di Adriano Ferrero, giovane studente ucciso nel 1945 per essersi rifiutato di fare il saluto romano al passaggio di un feretro fascista. Le immagini del momento di ricordo. E’ stato anche ricordato Luca Bossi, esponente storico di Acmos e Benvenuti in Italia, morto due settimane fa. Lapresse.it - 25 aprile, a Torino Acmos e Libera davanti alla lapide di Adriano Ferrero Leggi su Lapresse.it Il corteo del 25, che si tiene tradizionalmente la sera del 24, ha visto decine di giovani diproseguire verso via Rossini, dove si trova lain memoria di, giovane studente ucciso nel 1945 per essersi rifiutato di fare il saluto romano al passaggio di un feretro fascista. Le immagini del momento di ricordo. E’ stato anche ricordato Luca Bossi, esponente storico die Benvenuti in Italia, morto due settimane fa.

Approfondimenti da altre fonti

25 Aprile, tensioni a Torino tra polizia e antagonisti - Tensioni tra manifestanti e polizia giovedì sera a Torino, alla vigilia della Festa della Liberazione. Un gruppo di antagonisti ha cercato di salire sul palco, in piazza Castello, dove si stava concludendo l’intervento delle autorità per la commemorazione del 25 aprile al termine del consueto corteo. C’è stato un contatto tra polizia e manifestanti, poiché gli agenti hanno cercato di impedire ai manifestanti di salire sul palco. 🔗lapresse.it

Festa della Liberazione, scontri e tensione alla fiaccolata del 25 Aprile a Torino - Tensioni prima dell'inizio della fiaccolata del 25 Aprile a Torino e scontri alla fine dell’evento. Alla partenza del corteo in piazza Arbarello sono arrivati una ventina di esponenti radicali con bandiere di Ucraina, Europa e Italia, guidati dal consigliere comunale Silvio Viale con cravatta... 🔗torinotoday.it

25 aprile, Vittoria Nallo (Italia Viva): "Io, mamma e donna incinta, non ho potuto partecipare al corteo di Torino" - "Sono una cittadina antifascista e una consigliera regionale, ma sono anche una mamma e una donna incinta, e ieri non ho potuto partecipare al corteo del 25 aprile di Torino, come avrei voluto, per colpa di un gruppo di violenti. Ho dovuto allontanarmi per proteggere me stessa e il mio bambino"... 🔗torinotoday.it

25 aprile, a Torino Acmos e Libera davanti alla lapide di Adriano Ferrero; Il ricordo di Luca Bossi alla fiaccolata per la Liberazione: «Un esempio di impegno gentile»; Liberazione: per l'80esimo anniversario un ricco calendario e le testimonianze di quei torinesi che l'hanno vissuta; Se l’inchiesta di Fanpage non possiamo vederla alla Rai, guardiamola “sulla” Rai. 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 aprile, a Torino Acmos e Libera davanti alla lapide di Adriano Ferrero - Il corteo del 25 aprile, che si tiene tradizionalmente la sera del 24 aprile a Torino, ha visto decine di giovani di Acmos e Libera proseguire verso via ... 🔗lapresse.it

25 aprile a Torino, Lo Russo: "A fiaccolata momento spiacevole ma non mina la celebrazione" - (LaPresse) "In un momento molto complesso dobbiamo ricordarci che la democrazia e la libertà non sono mai acquisite per sempre ma dobbiamo ... 🔗msn.com

Il 25 aprile dell'odio rosso, scontri a Torino. Iv e PiùEuropa: "Ci hanno aggredito" - Altro che "sobrietà", la sinistra pro Palestina mette le mani sul 25 aprile e lo fa con il solito modo, con disordini e ... 🔗iltempo.it