25 aprile a Romano di Lombardia si canta Bella ciao nonostante il divieto VIDEO

nonostante il divieto di eseguire musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia ha comunque intonato “Bella ciao”. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia - e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare 'Bella ciao', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale". Coinvolto nella polemica anche il sindaco, Gianfranco Gafforelli, che ha motivato la scelta del comune: “La decisione di non cantare, non solo 'Bella ciao' ma anche le altre canzoni, è stata condivisa in una riunione con tutti i capigruppo e con le associazioni coinvolte nell'organizzazione del 25 aprile per dare seguito alle disposizioni, forse superficiali, del governo". Tg24.sky.it - 25 aprile: a Romano di Lombardia si canta Bella ciao nonostante il divieto. VIDEO Leggi su Tg24.sky.it ildi eseguire musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il corteo del 25didiha comunque intonato “”. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi didi- e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare '', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale". Coinvolto nella polemica anche il sindaco, Gianfranco Gafforelli, che ha motivato la scelta del comune: “La decisione di nonre, non solo '' ma anche le altre canzoni, è stata condivisa in una riunione con tutti i capigruppo e con le associazioni coinvolte nell'organizzazione del 25per dare seguito alle disposizioni, forse superficiali, del governo".

