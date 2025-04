25 aprile a Roma polizia toglie corona comunità ebraica per evitare tensioni

evitare tensioni, la polizia ha tolto la corona di fiori posta dalla comunità ebraica Romana a Porta San Paolo, per permettere agli antagonisti di porre la loro. La decisione è stata presa per fare in modo che i due gruppi non venissero a contatto e non si creassero attriti. Lapresse.it - 25 aprile, a Roma polizia toglie corona comunità ebraica per evitare tensioni Leggi su Lapresse.it Per, laha tolto ladi fiori posta dallana a Porta San Paolo, per permettere agli antagonisti di porre la loro. La decisione è stata presa per fare in modo che i due gruppi non venissero a contatto e non si creassero attriti.

I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal - La mappa dei cortei: il 25 aprile è arrivato e saranno tante le manifestazioni programmate in tutta Italia per l’80esimo anniversario della Liberazione e a Roma si temono scontro tra Brigata ebraica e pro-Pal. A Roma saranno in programma due manifestazioni. Il primo è stato organizzato dall’Anpi che, dopo l’omaggio ai caduti delle Fosse Ardeatine, […] The post I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Mostra Caravaggio a Roma: orari estesi e aperture speciali per Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio - ATTENZIONE: il 22 aprile Palazzo Barberini e Galleria Corsini saranno chiusi. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Visto l’incredibile successo di pubblico che sta riscuotendo, la mostra CARAVAGGIO 2025 ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, prolunga i suoi orari di apertura per venire incontro alla grande richiesta. 🔗funweek.it

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

25 Aprile, le barricate della polizia a Porta San Paolo a Roma - La polizia ha eretto barricate a Porta San Paolo in vista di possibili tensioni in piazza tra Brigata Ebraica e movimenti pro Palestina per il 25 Aprile. 🔗msn.com

25 Aprile, la Brigata ebraica arriva in una Porta San Paolo blindata - Manifestanti della Brigata Ebraica arrivano a Roma in una Porta San Paolo blindata dalla polizia per celebrare il 25 Aprile. Si temono disordini per la presenza sul posto di manifestanti pro Palestina ... 🔗msn.com

La piazza divisa del 25 aprile: pro-Pal e brigata ebraica divisi dalla polizia, allerta massima - Mezzi speciali e un cordone di polizia a tenere distanti le due parti della piazza, tra le quali già lo scorso anno si registrarono scontri ... 🔗today.it