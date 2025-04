25 aprile a Roma corteo dell’Anpi tra Garbatella e Ostiense

dell’Anpi per una manifestazione il 25 aprile a Roma, per gli 80 anni della Liberazione. “Una giornata di Liberazione contro ogni forma di tirannia” urlano i manifestanti dai megafoni. Il corteo che si snoda per le vie del quartiere Garbatella e Ostiense, arriverà fino al parco Schuster.La scelta dell’Anpi di non confluire in piazza di Porta San Paolo (dove era presente la comunità ebraica di Roma) ha fatto discutere e dividere l’area antagonista. Lapresse.it - 25 aprile a Roma, corteo dell’Anpi tra Garbatella e Ostiense Leggi su Lapresse.it Hanno risposto in tanti all’appelloper una manifestazione il 25, per gli 80 anni della Liberazione. “Una giornata di Liberazione contro ogni forma di tirannia” urlano i manifestanti dai megafoni. Ilche si snoda per le vie del quartiere, arriverà fino al parco Schuster.La sceltadi non confluire in piazza di Porta San Paolo (dove era presente la comunità ebraica di) ha fatto discutere e dividere l’area antagonista.

