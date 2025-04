25 aprile a Orbetello multa da 566 euro all’Anpi per occupazione di suolo pubblico

multa da 566 euro all’Associazione nazionale partigiani per occupazione di suolo pubblico. Succede a Orbetello, in provincia di Grosseto. dove l’Anpi ha tenuto un’iniziativa in piazza per festeggiare il 25 aprile, nonostante lo stop dell’amministrazione comunale. La multa è stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi presidente provinciale dell’Anpi di Grosseto. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l’autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere. Ma l’Anpi è andata lo stesso a fare la sua iniziativa.Ricevuta la multa dal comandante dei vigili di Orbetello, Anpi ora medita di fare ricorso al Tar. “Abbiamo celebrato il 25 aprile come avevamo detto – ha rivendicato il presidente Balocchi – nonostante il provvedimento della giunta del Comune di Orbetello che non ci aveva concesso l’area al parco dell’ex Idroscalo. Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile, a Orbetello multa da 566 euro all’Anpi per occupazione di suolo pubblico Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unada 566all’Associazione nazionale partigiani perdi. Succede a, in provincia di Grosseto. dove l’Anpi ha tenuto un’iniziativa in piazza per festeggiare il 25, nonostante lo stop dell’amministrazione comunale. Laè stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi presidente provinciale dell’Anpi di Grosseto. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l’autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere. Ma l’Anpi è andata lo stesso a fare la sua iniziativa.Ricevuta ladal comandante dei vigili di, Anpi ora medita di fare ricorso al Tar. “Abbiamo celebrato il 25come avevamo detto – ha rivendicato il presidente Balocchi – nonostante il provvedimento della giunta del Comune diche non ci aveva concesso l’area al parco dell’ex Idroscalo.

