25 aprile a Monte Sole Sobrietà No alle polemiche oggi deve essere la festa di tutti

Monte Sole (Bologna), 25 aprile 2025 – Un minuto di silenzio per Papa Francesco. E uno per i morti di Gaza, “un genocidio”. Da Monte Sole, l’anniversario per gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo, è una celebrazione che mette insieme Resistenza e la richiesta di pace per i conflitti mondiali.Una pace che Bergoglio predicava. Che Bergoglio chiedeva con forza. Sul pratone tra sciarpe rosse e simboli dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, c’è aria di festa. La risposta alla richiesta di Sobrietà da parte del governo per le esequie del Pontefice, è “un 25 aprile di gioia”.Lo dice, dal palco, il presidente della Regione, Michele de Pascale, che annuncia che domani sarà presente con la delegazione della Conferenza delle Regioni, alle esequie di Papa Francesco a Roma, ma anche la sindaca Pd di Marzabotto Valentina Cuppi, Valter Cardi, presidente del Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, e la segretaria del Elly Schlein presente alle celebrazioni con il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi è il segretario regionale del Luigi Tosiani. Ilrestodelcarlino.it - 25 aprile a Monte Sole: “Sobrietà? No alle polemiche, oggi deve essere la festa di tutti” Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Bologna), 252025 – Un minuto di silenzio per Papa Francesco. E uno per i morti di Gaza, “un genocidio”. Da, l’anniversario per gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo, è una celebrazione che mette insieme Resistenza e la richiesta di pace per i conflitti mondiali.Una pace che Bergoglio predicava. Che Bergoglio chiedeva con forza. Sul pratone tra sciarpe rosse e simboli dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, c’è aria di. La risposta alla richiesta dida parte del governo per le esequie del Pontefice, è “un 25di gioia”.Lo dice, dal palco, il presidente della Regione, Michele de Pascale, che annuncia che domani sarà presente con la delegazione della Conferenza delle Regioni,esequie di Papa Francesco a Roma, ma anche la sindaca Pd di Marzabotto Valentina Cuppi, Valter Cardi, presidente del Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, e la segretaria del Elly Schlein presentecelebrazioni con il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi è il segretario regionale del Luigi Tosiani.

