25 aprile a Monte Sole don Ciotti L Italia deve essere ancora liberata FOTO e VIDEO

25 aprile a Monte Sole: “Sobrietà? No alle polemiche, oggi deve essere la festa di tutti” - Monte Sole (Bologna), 25 aprile 2025 – Un minuto di silenzio per Papa Francesco. E uno per i morti di Gaza, “un genocidio”. Da Monte Sole, l’anniversario per gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo, è una celebrazione che mette insieme Resistenza e la richiesta di pace per i conflitti mondiali. Una pace che Bergoglio predicava. Che Bergoglio chiedeva con forza. Sul pratone tra sciarpe rosse e simboli dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, c’è aria di festa. 🔗ilrestodelcarlino.it

De Pascale a Monte Sole: "La sobrietà? Nessuna polemica, il 25 aprile è la festa di tutti" - Il presidente dell'Emilia Romagna: "E domani andrò al funerale del Papa a Roma” WhatsApp. Facebook. X. Print © Riproduzione riservata ... 🔗ilrestodelcarlino.it

25 aprile, Don Ciotti su migranti cita Papa Francesco: “Deportare le persone lede la dignità umana” - Don Luigi Ciotti torna a criticare le politiche del governo sui migranti parlando dal palco di Monte Sole, teatro della strage nazista di Marzabotto, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. “Pa ... 🔗msn.com