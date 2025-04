25 aprile a Milano pronto al via il corteo i Propal in testa

Milano, 25 apr. (askanews) - A Milano, il concentramento per il corteo del 25 aprile è a via Palestro. Questa la situazione prima della partenza : i Propalestinesi hanno preso la testa del corteo, a seguire l'ANPI e il resto dei partecipanti. La presenza dei dimostranti Propal a Milano - come a Roma - è il maggior motivo di tensione per il timore di eventuali scontri in particolare con i rappresentati ebraici delle associazioni della Resistenza. Quotidiano.net - 25 aprile, a Milano pronto al via il corteo, i Propal in testa Leggi su Quotidiano.net , 25 apr. (askanews) - A, il concentramento per ildel 25è a via Palestro. Questa la situazione prima della partenza : iestinesi hanno preso ladel, a seguire l'ANPI e il resto dei partecipanti. La presenza dei dimostranti- come a Roma - è il maggior motivo di tensione per il timore di eventuali scontri in particolare con i rappresentati ebraici delle associazioni della Resistenza.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La nipote di Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo il 25 aprile: “Mio nonno un esempio da non dimenticare mai” - Milano – “Se il nonno fosse qui oggi, forse non riconoscerebbe più il suo Paese. Penso sarebbe inorridito. L’anniversario della Liberazione deve essere un punto fermo, per non dimenticare le faticose conquiste per la libertà. Ce n’è bisogno, soprattutto ora. Che cosa sanno i ragazzi e cosa si fa per loro? Sono sempre meno i testimoni, coloro che hanno vissuto “quella“ paura, prima che la Liberazione arrivasse. 🔗ilgiorno.it

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma - (Adnkronos) – Oggi, 25 aprile, le piazze d'Italia celebrano gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Cortei, iniziative e manifestazioni culturali nei luoghi simbolo della Resistenza lungo tutta la Penisola per la festa che quest'anno coincide con il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Occhi puntanti su possibili tensioni in particolare a Milano […] 🔗periodicodaily.com

25 aprile, a Milano pronto al via il corteo, i Propal in testa; 25 Aprile e 1 Maggio, le chiusure di; 25 aprile, sul palco un'ex partigiana di 99 anni. E l'Anpi lavora per evitare polemiche; Lecco - Milano, tutto pronto per la Bicistaffetta 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

25 aprile, a Milano pronto al via il corteo, i Propal in testa - Milano, 25 apr. (askanews) – A Milano, il concentramento per il corteo del 25 aprile è a via Palestro. Questa la situazione prima della partenza : i propalestinesi hanno preso la testa del corteo, a s ... 🔗askanews.it

25 Aprile, la festa della Liberazione a Milano e in Lombardia. La diretta delle celebrazioni - Deposizioni di corone, commemorazioni e cortei per ricordare l’insurrezione generale contro i nazifascisti, partita da Milano ottant’anni fa ... 🔗ilgiorno.it

25 aprile, l’ultima battaglia di Milano ora per ora: i combattimenti in fabbrica, la fuga dei fascisti, l’occupazione degli edifici pubblici - "Arrendersi o perire": il resoconto dell'insurrezione nella capitale della Resistenza. Le barricate negli stabilimenti, le caserme requisite, la sparatoria a piazza San Sepolcro ... 🔗ilfattoquotidiano.it