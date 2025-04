25 aprile a Milano palestinesi contestano Sala A Roma bruciate bandiere Nato e Ue

(Adnkronos) – Cortei per il 25 aprile oggi a Milano e Roma. La giornata procede senza intoppi, ma con qualche contestazione nella piazza milanese e qualche tensione nella Capitale. Il corteo di Milano per celebrare il 25 aprile è giunto a metà pomeriggio in piazza Duomo, dove si susseguono gli interventi istituzionali. Migliaia le persone presenti.

