25 aprile a Milano il coro delle Piccole Voci Resistenti intona le canzoni dei partigiani Educhiamo i più giovani alla partecipazione

alla con i denti in bella vista di Oetna. Poi gli occhi neri di una ragazza col fazzoletto, nome di battaglia Gigli. E un'altra che ha deciso di farsi chiamare "stella rossa" e se l'è disegnata in fronte. Sono i volti che i bambini e le bambine del coro delle "Piccole Voci Resistenti" di Dergano, zona Nord di Milano, hanno scelto per rappresentarsi e presentarsi: quindici immagini appiccicate sul gonfalone che hanno portato in corteo nel giorno dell'80esimo anniversario della Liberazione. E davanti al quale hanno intonato le canzoni imparate insieme alle insegnanti del coro Bovisa InCanta. L'iniziativa, sostenuta dall'Anpi Dergano e dalla libreria Scamamù e il bar Mamusca, ha debuttato nel corteo mattutino di quartiere del 25 aprile: i piccoli sono arrivati intonando "siamo la brigata Garibaldi", poi si sono esibiti in "Sandokan" e chiuso con "Bella ciao" accompagnati dal violino del giovanissimo Anteo salito in cima a uno sgabello.

