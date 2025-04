25 Aprile a Milano centri sociali contestano e bloccano furgone Pd

Milano momento di tensione al corteo per il 25 Aprile nell'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo: attivisti del centro sociale del Cantiere hanno contestato lo spezzone del PD bloccandogli la strada e impedendo al furgone di posizionarsi all'interno del corteo."Il Partito Democratico è la vergogna del 25 Aprile, il 25 Aprile non è di chi fa le zone rosse, di chi ci porta alla guerra", hanno urlato i ragazzi. Solo con l'intervento del servizio d'ordine del sindacato lo spezzone del Pd è riuscito a proseguire.

