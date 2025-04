25 aprile a Firenze Funaro Celebrazione importante E noi siamo sempre stati sobri

Funaro, ai giornalisti dopo la cerimonia del 25 aprile in piazza dell'Unità italiana e prima di andare in piazza della Signoria per il prosieguo delle manifestazioni dedicate alla LiberazioneL'articolo 25 aprile a Firenze, Funaro: “Celebrazione importante. E noi siamo sempre stati sobri” proviene da Firenze Post. .com - 25 aprile a Firenze, Funaro: “Celebrazione importante. E noi siamo sempre stati sobri” Leggi su .com La sindaca di Sara, ai giornalisti dopo la cerimonia del 25in piazza dell'Unità italiana e prima di andare in piazza della Signoria per il prosieguo delle manifestazioni dedicate alla LiberazioneL'articolo 25: “. E noi” proviene daPost.

Altre fonti ne stanno dando notizia

25 aprile, libri e conferenze nelle biblioteche di Firenze - Firenze, 7 aprile 2025 - Presentazioni di libri, conferenze e letture ad alta voce, incontri e dibattiti. In occasione del 25 aprile, le biblioteche comunali propongono un ricco programma di eventi per celebrare la Festa della Liberazione attraverso la cultura, la memoria e la partecipazione collettiva. Tra le iniziative anche il progetto 'Memorie di Resistenza' che raccoglie storie di persone ed eventi che hanno contribuito alla Resistenza di Firenze. 🔗lanazione.it

Firenze: Galleria dell’Accademia aperta a Pasqua, Pasquetta. Gratis il 25 aprile - Verrà osservato il consueto orario d'apertura: dalle 8.15 alle 18.50, ultimo ingresso alle 18.20 L'articolo Firenze: Galleria dell’Accademia aperta a Pasqua, Pasquetta. Gratis il 25 aprile proviene da Firenze Post. 🔗.com

25 aprile a Firenze: Fdi propone d’intitolare la rotonda dell’Affrico a Giovanni Gentile. E’ polemica in Palazzo Vecchio - Alessandro Draghi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, vicepresidente dell'assemblea legislativa, ha proposto di intitolare la nuova rotonda "attualmente priva di toponimo e situata all'intersezione tra viale Righi e via Lungo l'Affrico", a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto, con Mussolini, l'ideologo del fascismo. Per questo si è scatenata la polemica L'articolo 25 aprile a Firenze: Fdi propone d’intitolare la rotonda dell’Affrico a Giovanni Gentile. 🔗.com

Liberazione, celebrazioni e corteo in piazza Santo Spirito: le iniziative per il 25 aprile; Funaro: 'Il 25 aprile ci ricorda cosa dobbiamo fare nel mondo di oggi'; A Firenze la cerimonia per il 25 aprile con Aldo Cazzullo e la sindaca Funaro: la diretta video; 25 aprile, la sindaca di Firenze Sara Funaro: Nostre celebrazioni sobrie come sempre. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

A Firenze la cerimonia per il 25 aprile con Aldo Cazzullo e la sindaca Funaro: la diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗video.corriere.it

25 aprile, la sindaca di Firenze Sara Funaro: "Nostre celebrazioni sobrie come sempre" - Firenze, 23 aprile 2025 - Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha chiesto, dopo la morte di Papa Francesco, sobrietà in vista del 25 aprile e "da parte nostra" ci sarà "tutta la massima ... 🔗msn.com

25 Aprile, Funaro: "Le cerimonie istituzionali sempre sobrie" / VIDEO - La prima cittadina a margine della messa per il Papa: "Non vedo motivi di cambiamenti, le abbiamo sempre fatte sobrie e continueremo così" ... 🔗firenzetoday.it