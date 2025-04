25 Aprile a Crotone due appuntamenti per celebrare la ricorrenza FOTO

Crotone , dalla Cgil e dal Pd davanti alla casa di via Liperoti in cui nacquero i fratelli Giulio e Franco Nicoletta, comandanti partigiani in Val Sangone durante la guerra di liberazione. Crotone ha celebrato con due appuntamenti la giornata del 25 Aprile.. Feedpress.me - 25 Aprile a Crotone, due appuntamenti per celebrare la ricorrenza FOTO Leggi su Feedpress.me Prima la cerimonia pubblica in piazza Umberto I con le autorità civili e militari; poi, l’iniziativa promossa come ogni anno dalla sezione Anpi di, dalla Cgil e dal Pd davanti alla casa di via Liperoti in cui nacquero i fratelli Giulio e Franco Nicoletta, comandanti partigiani in Val Sangone durante la guerra di liberazione.ha celebrato con duela giornata del 25..

Approfondimenti da altre fonti

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio a Piana delle Orme - Per gli amanti della scampagnata di Pasquetta, con barbecue e picnic annessi, c’è la bella iniziativa organizzata a Piana delle Orme che proseguirà anche nelle giornate festive del 25 aprile e 1° maggio. Nella splendida area attrezzata che circonda i padiglioni del Museo è possibile prenotare... 🔗latinatoday.it

Due arresti per evasione e furto aggravato a Crotone: proseguono i controlli della Polizia; Crotone, due arresti della polizia per evasione e furto aggravato; Crotone, controlli straordinari della polizia: due arresti per evasione e furto aggravato; Crotone, sono tanti i motivi che rendono felice Tumminello. 🔗Approfondimenti da altre fonti

25 Aprile a Crotone, due appuntamenti per celebrare la ricorrenza FOTO - Prima la cerimonia pubblica in piazza Umberto I con le autorità civili e militari; poi, l’iniziativa promossa come ogni anno dalla sezione Anpi di Crotone , ... 🔗gazzettadelsud.it

Crotone, celebrazione breve per gli 80 anni della festa del 25 aprile - Senza cerimonia di benvenuto si è comunque deposta la corona d’alloro, ai piedi del monumento ai caduti, nella piazzetta ... 🔗ilcrotonese.it

Festa del 25 aprile, l’Anpi Crotone toglie bandiera dallo schieramento dopo lettura discorso Crosetto - Rossella Napolano: le parole, fascismo e antifascismo, sono importanti ma non si riescono più a dire. CROTONE – Nell’ascoltare la lettura del discorso del ministro della difesa Guido Crosetto, i due r ... 🔗ilcrotonese.it