anni fa, iniziava la nostra pace, che è diventata una festa nazionale. La Resistenza ha riscattato l'onore dell'Italia, perduto insieme alla Germania nazista. Ma le due Italie, quella nostalgica della camicia nera e quella repubblicana che ha scritto la Costituzione, non si sono mai riconciliate del tutto. E oggi il Paese rinato grazie alla democrazia è ancora sotto l'attacco di nuovi nazionalismi Vanityfair.it - 25 aprile, 80 anni dopo. Pino Corrias: «Questa data è la bandiera delle nostre ragioni» Leggi su Vanityfair.it Ottant'fa, iniziava la nostra pace, che è diventata una festa nazionale. La Resistenza ha riscattato l'onore dell'Italia, perduto insieme alla Germania nazista. Ma le due Italie, quella nostalgica della camicia nera e quella repubblicana che ha scritto la Costituzione, non si sono mai riconciliate del tutto. E oggi il Paese rinato grazie alla democrazia è ancora sotto l'attacco di nuovi nazionalismi

