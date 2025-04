25 Aprile 80 anni dalla Liberazione Valditara Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia

anni fa l'Italia tornava libera. Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia": così su X il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo.L'articolo 25 Aprile, 80 anni dalla Liberazione. Valditara: “Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia” . Leggi su Orizzontescuola.it "Ottantafa l'Italia tornava libera.di": così su X il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe, in occasione dell'80°versario delladell'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo.L'articolo 25, 80: “di” .

