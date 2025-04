25 aprile 80 anni dalla Liberazione Mattarella all’Altare della Patria

aprile 80 anni dalla Liberazione. Una giornata aperta dall’omaggio all’Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi 25 aprile, 80 anni dalla Liberazione. Mattarella all’Altare della Patria TG2000. Tv2000.it - 25 aprile, 80 anni dalla Liberazione. Mattarella all’Altare della Patria Leggi su Tv2000.it Oggi 2580. Una giornata aperta dall’omaggioda parte del presidenteRepubblicainsieme alla premier Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi 25, 80TG2000.

Approfondimenti da altre fonti

"25 aprile: un giorno fondamentale per la storia". 80 fa l'Italia fu liberata. Le celebrazioni solenni ad Arezzo - Il 25 aprile è "un giorno fondamentale per la storia d'Italia". Sono trascorsi esattamente 80 anni da quando Milano, sede operativa del Comitato di liberazione Alta Italia, principale organo di governo clandestino della Resistenza presieduto da Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro... 🔗arezzonotizie.it

25 Aprile, 80 anni dalla Liberazione. Valditara: “Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia” - "Ottanta anni fa l'Italia tornava libera. Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia": così su X il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo. L'articolo 25 Aprile, 80 anni dalla Liberazione. Valditara: “Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Il 25 aprile 80 anni dopo, le storie e le memorie dei partigiani reggini: eroi di resistenza e libertà - "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani... 🔗reggiotoday.it

L'Italia celebra il 25 aprile: 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo; 25 aprile, 80 anni di liberazioni e di Orgoglio Antifascista; La storia del 25 Aprile: 80 anni di Festa della Liberazione; 25 Aprile, 80 anni dalla Liberazione. Valditara: Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

25 aprile, da che cosa ci siamo liberati 80 anni fa? - Il 25 aprile di 80 anni fa venne completata la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Ma com’era, la vita, fino a quel giorno? Da che cosa - in concreto - si liberò l’Italia? 🔗corriere.it

25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma - (Adnkronos) - Oggi, 25 aprile, le piazze d'Italia celebrano gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Cortei, iniziative e manifestazioni culturali nei luoghi simbolo della Resistenza lungo tutt ... 🔗msn.com

Corteo del 25 Aprile: migliaia di persone per gli 80 anni dalla Liberazione. Tafferugli in Porta Nuova - Foto e video - Il corteo del 25 Aprile in centro a Bergamo ha vissuto attimi di tensione per la presenza dei manifestanti pro Palestina, un gruppo di circa 30 persone, con bandiere e striscioni, che hanno cercato di ... 🔗ecodibergamo.it