25 Aprile 2025 Mattarella è sempre tempo di Resistenza sempre attuali i suoi valori Meloni onoriamo valori negati dal fascismo

Tgcom24.mediaset.it - 25 Aprile 2025, Mattarella: è sempre tempo di Resistenza, sempre attuali i suoi valori | Meloni: onoriamo valori negati dal fascismo Leggi su Tgcom24.mediaset.it A Romano di Lombardia si canta "Bella ciao" nonostante il divieto. Oltre in 90mila a Milano. Tensioni a Roma, Trieste e Bergamo

25 aprile, il discorso di Mattarella a Genova per gli 80 anni dalla Liberazione - Il presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo centrale della Liguria nella Resistenza, rendendo omaggio ai partigiani, alle vittime delle stragi nazifasciste e al valore civile delle comunità l ... 🔗vanityfair.it

Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Genova 25 aprile 2025 - Ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. "È sempre tempo di Resistenza, i suoi valori sono sempre attuali" ricorda il capo dello Stato ... 🔗msn.com

Festa della Liberazione 25 aprile: Mattarella all’Altare della Patria, poi Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Meloni: “Onoriamo i valori democratici negati dal regime fascista”. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal ... 🔗quotidiano.net