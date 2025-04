25 aprile 1995 la Juventus ricorda Andrea Fortunato

Andrea FortunatoDa trent'anni, per la Juventus e per il mondo del calcio, è una giornata dolorosa da affrontare ma è soprattutto quella del ricordo: nel 1995 ci lasciò Andrea Fortunato. Il terzino fu colpito da una leucemia fulminante lasciando un vuoto nella famiglia bianconera e non solo.Il messaggio della società bianconera"È difficile spiegare che significato abbia per ognuno di noi questo giorno.Il 25 aprile, da trent'anni a questa parte, per la famiglia bianconera è la giornata del ricordo. È la giornata in cui, caro Andrea, non possiamo fare altro che pensarti ancora più intensamente.Ci hai insegnato che cosa significasse davvero lottare, sul rettangolo verde e, soprattutto, nella vita.In campo non hai mai mollato: sulla corsia di sinistra hai percorso centinaia e centinaia di chilometri con il numero 3 sulla schiena.

