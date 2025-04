25 aprile 1945 significato storico festa della Liberazione

Il 25 aprile 1945, il ruolo della radio e il caso unico di Genova - Roma, 24 aprile 2025 – Il 25 aprile 1945 è una data scolpita nella memoria collettiva italiana. Ottant’anni fa in quella giornata il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l'insurrezione generale contro l'occupazione nazifascista, segnando l'inizio della liberazione delle principali città del Nord Italia. Dietro al 25 aprile si celano storie di coraggio, comunicazioni clandestine e azioni coordinate che resero possibile la rinascita democratica del Paese. 🔗quotidiano.net

25 aprile che festa è? Cosa è successo il 25 aprile del 1945? Ecco il riassunto breve dei fatti - Ogni anno in Italia il 25 aprile si celebra con cerimonie, cortei, canti e bandiere tricolori. Ma perché è così importante questa data? Cosa è successo il 25 aprile 1945? Non è solo un giorno “senza scuola” o un’occasione per un weekend lungo: è la Festa della Liberazione, una ricorrenza che ci ricorda uno dei momenti più significativi della storia italiana, quando il nostro Paese ha riconquistato la libertà dopo anni di dittatura e guerra. 🔗donnapop.it

25 aprile 1945, la Liberazione lunga un mese: come si arrivò alla rivolta finale contro il nazifascismo - Il 25 aprile è lungo più o meno un mese, l’ultimo dei venti di Resistenza. E’ il tempo dell’insurrezione, della resa dei conti, della battaglia finale. Il primo passo formale porta la data del 29 marzo: il Cln nomina un “comitato insurrezionale”, ne fanno parte l’intellettuale Emilio Sereni per il Pci, il giornalista Leo Valiani per il Partito d’Azione, l’avvocato Sandro Pertini per il Psi; antifascisti della prima ora, perseguitati, confinati, esuli. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il vero significato del 25 Aprile secondo Barbero - Barbero spiega cosa è successo il 25 aprile 1945, perché è stato scelto come giorno della memoria collettiva e come questa ricorrenza racconti la fine dell’occupazione nazifascista e la rinascita ... 🔗la7.it

25 aprile, Italia in festa: perché si celebra la Liberazione e il suo significato. Da Milano a Roma e Napoli (e non solo): gli eventi nelle città - Festeggiare sì, ma senza dimenticare gli orrori del passato e soprattutto ricordando alle nuove generazioni quanto sangue è stato versato per la Libertà di tutti. Come ogni ... 🔗msn.com

25 aprile: Bucci, una data fondamentale per l'Italia - "Il 25 aprile è una data fondamentale per l'Italia, per Genova assume un significato ancora più profondo per la nostra storia, il 25 aprile 1945 la nostra città fu teatro degli ultimi scontri tra le f ... 🔗ansa.it