100 anni di eccellenze a Porta Romana L’arte di Porta Romana dialoga con il Gruppo Volarismus

L’arte dei professori delle sezioni di pittura, scultura e arti grafiche del Liceo artistico dialogano con le opere del Gruppo internazionale Volarismus. La mostra “L’arte di Porta Romana dialoga con il Gruppo Volarismus” intende sottolineare come la pratica artistica non conosca confini anzi può. Firenzetoday.it - 100 anni di eccellenze a Porta Romana. L’arte di Porta Romana dialoga con il Gruppo Volarismus Leggi su Firenzetoday.it dei professori delle sezioni di pittura, scultura e arti grafiche del Liceo artisticono con le opere delinternazionale. La mostra “dicon il” intende sottolineare come la pratica artistica non conosca confini anzi può.

Ne parlano su altre fonti

I 4 consigli del bisnonno di 100 anni: “Godetevi le piccole gioie che la famiglia vi regala ogni giorno” - Jack Weber ha compiuto da poco 100 anni e ha dispensato consigli per ogni fase della vita, prendendo spunto dagli errori da lui commessi come padre e dalla bellezza di essere diventato nonno.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Grande festa ad Ottati per i 100 anni di nonna Maria Doddato - Grande festa nel piccolo comune di Ottati, dove si festeggiano i 100 anni della signora Maria Doddato. Per l’occasione sono giunti a farle gli auguri il sindaco Elio Guadagno e il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che sui social scrive: “La signora Maria è testimone vivente di un secolo di... 🔗salernotoday.it

Il Mose di Venezia ha evitato danni per 2,6 miliardi di euro con 100 alzate in 5 anni - Il Mose di Venezia ha completato il centesimo sollevamento, consolidandosi come un’infrastruttura cruciale per la difesa della città contro l’acqua alta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha riferito che, in cinque anni, il sistema ha prevenuto danni per un valore superiore a 2,6 miliardi di euro. Come funziona il Mose Il sollevamento di ieri mattina, il centesimo dal 3 ottobre 2020, è stata in realtà un’attività modesta, rispetto ai giorni da leone del sistema idraulico. 🔗quifinanza.it

100 anni di eccellenze a Porta Romana. L’arte di Porta Romana dialoga con il Gruppo Volarismus; 100 anni di Loacker: una storia di eccellenza e impegno per il futuro; Da oltre 100 anni è un'eccellenza a Palermo: porte aperte al Gonzaga Campus; CS - Giornata Nazionale del Made in Italy: Sanpellegrino celebra l'eccellenza italiana nel mondo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online