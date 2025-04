Sparisce un ritratto realizzato da Andy Warhol Probabilmente c’è stato un errore…

Che figuraccia in Olanda! Il comune di Maashorst butta per sbaglio nella spazzatura un ritratto di Warhol della principessa Beatrice: uno spreco inimmaginabile

Ha davvero dell'incredibile quello che è accaduto in Olanda. Il comune di Maashorst, nel Brabante Settentrionale, ha fatto una scoperta che ha dell'assurdo: diverse opere d'arte di valore, tra cui una serigrafia di Andy Warhol con il ritratto della principessa Beatrice, potrebbero essere finite per sbaglio tra i rifiuti ingombranti.

Sparisce un ritratto realizzato da Andy Warhol: "Probabilmente c'è stato un errore." (Ansa Foto)

A quanto pare, questa è la "spiegazione più probabile", secondo un'indagine indipendente commissionata dal comune stesso. Una gaffe che, qualora fosse confermata, sarebbe davvero colossale.

La sparizione delle opere d'arte è venuta a galla alla fine dell'anno scorso, dopo che i comuni di Uden e Landerd si sono uniti per formare il nuovo comune di Maashorst.

