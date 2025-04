Zeudi Di Palma una fan si tatua il suo nome

Zeudi Di Palma si tatua il suo nome: ecco cosa è accaduto e il gesto che sta dividendo il webL'articolo Zeudi Di Palma, una fan si tatua il suo nome proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Zeudi Di Palma, una fan si tatua il suo nome Leggi su Novella2000.it Una fan diDisiil suo: ecco cosa è accaduto e il gesto che sta dividendo il webL'articoloDi, una fan siil suoproviene da Novella 2000.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Zeudi di Palma, perché i fan continuano a farle regali costosi: raccolti oltre 56.000 euro; I fan di Zeudi Di Palma dopo il GF continuano la raccolta fondi per regali costosi: cosa le vogliono comprare e perchè; Grande Fratello: Zeudi Di Palma prende le distanze da Helena: “mi corteggiava lei, io zero”; La notte a letto di Javier Martinez e Zeudi Di Palma al Grande Fratello: Non mi stacco, la reazione dei fan; Grande Fratello, Perla e Mirko: diretta da record. La decisione sul tatuaggio per Greta e il giallo dell’aereo.

novella2000.it scrive: Zeudi Di Palma, una fan si tatua il suo nome - Una fan di Zeudi Di Palma si tatua il suo nome: ecco cosa è accaduto e il gesto che sta dividendo il web A distanza di alcune settimane dalla finale del Grande Fratello, una fan di Zeudi Di Palma si ...

Lo riporta gay.it: Zeudi Di Palma: “tiepido” appello alla sua fanbase dopo mesi di insulti e minacce (VIDEO) - Zeudi Di Palma con una diretta social ha fatto un appello alla sua "focosa" fanbase: ecco cosa ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello (e perché - ancora - non basta).

Secondo msn.com: Grande Fratello, Zeudi Di Palma e l'appello ai fan: "Cerchiamo di moderarci". Intanto spunta il nome di Fedez - L'ex gieffina interviene per la prima volta e invita i suoi fan alla moderazione. Nel frattempo spunta anche il follow di Fedez, e molti si chiedono cosa ci sia dietro.