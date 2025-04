Zelensky Ucraina non può cedere sulla Crimea è contro Costituzione

Zelensky afferma che Kiev fa "tutto" ciò che i suoi alleati volevano, ma non ha potuto riconoscere l'annessione della Crimea da parte della Russia, considerata illegale dalla Costituzione Ucraina. Intervenendo durante una visita in Sudafrica, Zelensky ha affermato che "ciò che contraddice la nostra legislazione e la nostra Costituzione, non possiamo farlo", in seguito alle critiche del presidente statunitense Donald Trump per il rifiuto di Kiev di cedere la penisola del Mar Nero annessa da Mosca nel 2014. Quotidiano.net - Zelensky: Ucraina non può cedere sulla Crimea, è contro Costituzione Leggi su Quotidiano.net Pretoria, 24 apr. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyrafferma che Kiev fa "tutto" ciò che i suoi alleati volevano, ma non ha potuto riconoscere l'annessione dellada parte della Russia, considerata illegale dalla. Intervenendo durante una visita in Sudafrica,ha affermato che "ciò che contraddice la nostra legislazione e la nostra, non possiamo farlo", in seguito alle critiche del presidente statunitense Donald Trump per il rifiuto di Kiev dila penisola del Mar Nero annessa da Mosca nel 2014.

